POL-FR: Rheinfelden-Stadtgebiet: Betrunkener Radfahrer gestürzt

Landkreis Lörrach:

Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, wurde dem Rettungsdienst ein gestürzter Radfahrer in der Karl-Fürstenberg-Straße in Rheinfelden gemeldet.

Bei den anschließenden Ermittlungen der ebenfalls verständigten Polizei wurde festgestellt, dass der 48jährige Radfahrer zuvor bereits einem Zeugen durch Fahren in Schlangenlinien auffiel. Kurz darauf stürzte er Fahrbahnmittig ohne Fremdverschulden. Da er keinen Fahrradhelm trug, zog er sich hierbei eine stark blutende Kopfverletzung zu und musste im Krankenhaus versorgt werden. Aufgrund einer festgestellten alkoholischen Beeinflussung wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

