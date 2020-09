Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Degerfelden: Unbekannter steckt Metallstange ins Maisfeld - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Am Mittwoch, gegen 09.00 Uhr, wurde dem Polizeirevier Rheinfelden mitgeteilt, dass es beim Maishäckseln zu einem unliebsamen Zwischenfall kam.

Ein örtliches Lohnunternehmen war auf einem Maisfeld nahe des Hagenbacher Hofes am Häckseln, als der Fahrer des Maishäckslers beim Abladen anhielt und dabei eine Eisenstange im Maisfeld entdeckte. Diese war direkt an einer Maispflanze mit Kabelbinder befestigt und mit einem Gummischlauch umwickelt. So hätte das Metallerkennungssystem des Häckslers diese nicht rechtzeitig erkennen können. Dadurch wäre am Häcksler ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden, so der Lohnunternehmer.

Da es sich hierbei um eine professionell installierte "Falle" handelt, ermittelt die Polizei nun gegen Unbekannt wegen versuchter Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizei Rheinfelden unter der Nummer 07623/7404-0 entgegen.

