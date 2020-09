Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Stadtgebiet: Ladendieb muss in Haft

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Am Samstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass ein Ladendieb bei einem Diebstahl in einem Baumarkt dabei beobachtet wurde, wie er Zigaretten und weiteres Diebesgut einsteckte. Nachdem der 53jährige die Kasse passiert hatte, forderte ihn eine Verkäuferin auf, seine Sporttasche zu öffnen. Daraufhin flüchtete der Täter zu Fuß mit dem Diebesgut in Richtung Schönenberger Straße.

Durch eine herbeieilende Streife konnte der Täter, welcher sich in einem Gebüsch versteckt hatte, vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung konnte in der Tasche des Täters ein Messer aufgefunden werden. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um einen georgischen Staatsangehörigen handelte, welcher bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten zur Anzeige gelangte.

Nun wird der 53jährige wegen Diebstahl mit Waffe zur Rechenschaft gezogen. Er wurde tags darauf dem Haftrichter vorgeführt.

CS / FLZ VV

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell