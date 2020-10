Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreispolizeibehörde Viersen: Landrat begrüßt die neue Leiterin der Direktion Kriminalität in Reihen der Kreispolizeibehörde

"Ich heiße Sie in unserer Behörde herzlich willkommen", so begrüßte Landrat Dr. Andreas Coenen am Donnerstagnachmittag die neue Kripo-Chefin, Kriminaldirektorin Ulrike Herbold, an ihrem ersten Arbeitstag bei der Kreispolizei Viersen. "Sie übernehmen heute die Verantwortung für etwa 100 Mitarbeitende in Reihen der Kripo und ich freue mich sehr, dass wir die Leitung der Kripo in die Hände einer erfahrenen Kriminalistin legen können!", so Dr. Coenen weiter. Die Kriminaldirektorin tritt die Nachfolge von KD Uwe Fahlbusch an, der sich in der vergangenen Woche in den Ruhestand verabschiedet hat. Die 52-jährige trat am 1.1.1999 nach einer Kommunalverwaltungsausbildung im gehobenen Dienst und einem zweiten juristischen Staatsexamen bei der Bundespolizei ein. Dort sammelte sie umfangreiche Erfahrungen in mehreren Dienststellen besonders auch in der Kriminalitätsbekämpfung. Im Oktober 2011 wechselte sie zur Polizei NRW: und erfüllte sich damit einen lang gehegten Wunsch: "Ursprünglich hatte ich bereits nach meinem Staatsexamen eigentlich den Einstieg bei der Polizei NRW ins Auge gefasst. Die vielen umfangreichen Erfahrungen bei der Bundespolizei möchte ich aber definitiv nicht missen." Zunächst war die Düsseldorferin als Leiterin der Landesleitstelle im Landesamt für polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW) eingesetzt, bevor sie im Mai 2013 in dieser Landesoberbehörde die Dezernatsleitung ZA 2 übernahm, wo sie unter anderem die Behördenleitung unterstützte. Im April 2016 wechselte sie zum Landeskriminalamt NRW. Hier übernahm sie die Leitung des Dezernats 11, zuständig für Organisierte Kriminalität und Rauschgiftkriminalität. Aus dieser Funktion heraus erfolgte nun ihre Versetzung nach Viersen. "Ich freue mich auf die neue Funktion und die Herausforderungen, unter anderem auch deswegen, weil ich einen höchst interessanten Blick auf die Kriminalitätsbekämpfung aus einer anderen Perspektive erhalte. Ich möchte nun erst einmal die Behörde, die Direktion K und die Mitarbeitenden kennenlernen. Ich freue mich, an dem gemeinsamen Ziel mitzuarbeiten, dass sich die Menschen im Kreis Viersen sicher fühlen und auch sicher sind! Ich bin hier mit offenen Armen in sehr angenehmer Atmosphäre empfangen worden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die neuen Aufgaben für einen sicheren Kreis Viersen". ah (893)

