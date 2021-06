Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unfallflucht in der Schulstraße

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 16.06.2021, kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:15 Uhr auf dem Parkplatz der Schule am Schloßpark, postalisch Schulstraße 22, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein dort abgestellter weißer BMW X1 mit Schaumburger Kennzeichen an der hinteren Stoßstange und dem Rücklicht beschädigt. Die Polizei in Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

