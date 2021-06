Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Scheibe eines geparkten Opel eingeschlagen und Jacke entwendet

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 16.06.2021, meldete ein Zeuge gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz der Festwiese, postalisch Luise-Wyneken-Straße, einen Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe. Als die Funkstreifenwagenbesatzung der Nienburger Polizei an der Einsatzörtlichkeit eingetroffen war, stellten sie fest, dass bei dem dortigen geparkten Opel Signum mit Münchener Kennzeichen das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen worden war. Der zwischenzeitlich eingetroffene Halter des Wagens teilte den Beamten mit, dass er diesen am Montag den 14.06.2021 gegen 22:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Außerdem gab er an, dass auf dem Beifahrersitz eine Regenjacke der Firma Engelbert&Strauß mit auffälligem orangefarbenem Schriftzug seines Arbeitgebers gelegen hatte. Die Jacke befand sich nach dem Vorfall nicht mehr im Fahrzeug. Gegen den derzeit unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell