Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gelbe Füße weisen auf Schulkinder in Eystrup hin

Aufmerksame Eltern geben den Anstoß

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Eystrup (ots)

52 Kinder stehen morgens dicht gedrängt an der Bushaltestelle am Sanddornweg in Eystrup. Gerade bei morgendlicher Dunkelheit komme es hier zu verschiedenen gefährlichen Verkehrssituationen, hört man aus den Reihen der Eltern. Bei einem Ortstermin hat man sich nun darauf geeinigt, dass es in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h und das Gefahrenzeichen "Achtung Kinder" geben wird. Denn selbst, wenn die Führerscheinprüfung noch nicht so weit zurückliegt, können sich viele Autofahrer an die geltenden Vorschriften, die an Bushaltestellen gelten, nicht mehr erinnern. Hält ein Bus an einer Haltestelle, dürfen Autofahrer nur vorsichtig daran vorbeifahren. Das gilt auch für den Gegenverkehr. Wenn Fahrgäste ein- oder aussteigen, darf in Fahrtrichtung nur mit Schrittgeschwindigkeit und ausreichendem Abstand vorbeigefahren werden, damit niemand gefährdet wird. Ist ein gefahrloses Vorbeifahren nicht möglich, müssen Autofahrer warten! Besondere Vorsicht gilt an Schulbushaltestellen: Vor allem jüngere Schüler*innen, die zum ersten Mal allein am Straßenverkehr teilnehmen, können Gefahren noch nicht richtig einschätzen. Meist verlassen sie in Grüppchen den Bus und sind dabei oft abgelenkt, sodass sie das Verkehrsgeschehen nicht ausreichend wahrnehmen. Nähert sich ein Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht einer gekennzeichneten Haltestelle, dann darf dieser nicht einmal überholt werden. Gekennzeichnet werden diese Haltestellen mit dem runden Verkehrszeichen in gelb mit grünem Rand und grünem H.

Als Hilfestellung für die kleinsten busfahrenden Kinder sind nun durch die Beamten des PK Hoya sogenannte "Gelbe Füße" an der günstigsten Querungsstelle aufgebracht worden. PK Bergmann erklärt hierzu, dass den Kindern durch die gehenden Füße der Weg zu den stehenden Füßen gezeigt wird, an denen sie warten und den Fahrzeugverkehr abwarten müssen. So können sie durch "stehen, sehen, gehen" sicher über die Straße kommen. Also Augen auf im Straßenverkehr und allzeit gute Fahrt! (sch)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell