Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg: Verkehrsunfall mit Pedelec - Unfallverursacher flüchtig

Nienburg (ots)

(Haa) Am Dienstag, den 15.06.2021, kam es gegen 09:50 Uhr, in Rodenberg an der Kreuzung Allee/Windmühlenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kleintransporter. Ein 71-jähriger Mann aus Bad Nenndorf war mit seinem Elektrofahrrad bei Grün auf dem dortigen Fuß- und Radweg in Richtung der Straße Tor losgefahren, als ein weißer Kleintransporter in gleicher Fahrtrichtung fahrend plötzlich nach rechts in die Windmühlenstraße einbog. Dabei übersah der Fahrer des Fahrzeuges den bevorrechtigten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Bad Nenndorfer stürzte durch die Kollision mit seinem Fahrrad zu Boden und verletzte sich dadurch glücklicherweise nur leicht am Knie und dem Ellenbogen. Das Zweirad war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Der unbekannte Fahrer des Kleintransporters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeikommissariat Bad Nenndorf bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer: 05723/94610 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell