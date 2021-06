Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstagabend, den 17.06.2021, gegen 18.55 Uhr ereignete sich auf der B65 in Stadthagen in Höhe Siedlung Vornhagen ein Verkehrsunfall, der mit zwei verletzten Personen und einem großen Schrecken für einen weiteren Beteiligten endete.

Eine 19-jährige Fahranfängerin aus Niedernwöhren befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Skoda die B65 in Richtung Bad Nenndorf. Sie übersah hierbei einen am Fahrbahnrand stehenden PKW, der dort aufgrund einer Panne halten musste, und fuhr auf diesen auf. Ihr PKW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 18-jährige Beifahrerin aus Obernkirchen als auch die 19-jährige Fahrzeugführerin konnten ihren PKW eigenständig verlassen, wurden aber dennoch leicht verletzt mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der 38-jährige Fahrzeugführer des liegengebliebenen PKW Renault hielt mit seinem PKW erst kurz vor dem Zusammenstoß am rechten Fahrbahnrand mit eingeschaltetem Warnblinklicht an und wollte gerade das Fahrzeug verlassen, um ein Warndreieck aufzustellen. Noch im Fahrzeug sitzend sah er jedoch im Rückspiegel den herannahenden PKW, bevor dieser ihm auffuhr. Zu seinem großen Glück blieb der Lindhorster trotz des Aufpralles nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen unverletzt.

Die unfallaufnehmenden Beamten erhielten Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung der Unfallverursacherin. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille Atemalkohol, sodass eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

"Die Unfallbeteiligten hatten an diesem Tag großes Glück, der Unfall hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Positiv hervorzuheben sind an dieser Stelle zudem die unbeteiligten Fahrzeugführenden, die teilweise hielten um Erste Hilfe zu leisten oder auch den Notruf absetzten." kommentiert Andrea Kempin, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg das Geschehene abschließend.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell