POL-NI: Verkehrsunfallflucht

(ne) In der Zeit von 12:15 Uhr bis 15:30 Uhr am Freitag, 18.06.2021, kam es in Rinteln vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz unterhalb der Weserbrücke am Weseranger zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde ein dort geparkter blauer Fiat Punto beschädigt. Schadenshöhe etwa 700,00 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450

