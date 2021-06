Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Hoyerhagen (ots)

Am 18.06.21, gegen 11.55 Uhr, kam es auf der Landesstraße 330 zwischen Hoya und Hoyerhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei sich begegnenden Lkw. Während ein 18-Tonner die Landesstraße von Hoyerhagen kommend in Richtung Hoya befuhr, kam ihm ein 12-Tonner entgegen, welcher im Kurvenbereich leicht auf die Gegenfahrspur kam. So stießen beide Außenspiegel der Lkw zusammen. Der Fahrer des 12-Tonner setzte seine Fahrt jedoch unverrichteter Dinge in Richtung Bruchhausen-Vilsen fort. Es soll sich dabei um einen ganz weißen Lkw ohne Firmenaufschriften gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 in Verbindung zu setzen.

