Polizei Wuppertal

POL-W: W - Autofahrerin fährt Rollerfahrer Am Clef an

Wuppertal (ots)

Gestern (26.04.2021) verursachte eine Autofahrerin gegen 15:55 Uhr in Wuppertal-Barmen einen Unfall mit einem Rollerfahrer. Auf der Straße Am Clef kam es in Höhe der Einmündung Rolingswerth zu dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein an der Ampel haltender Rollerfahrer (52) wurde von einer dahinter befindlichen 42-jährigen Frau mit ihrem roten Toyota Aygo angefahren. Eine eingeleitete Gefahrenbremsung konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fahrer stürzte mitsamt seiner Piaggio MP3 nach dem Aufprall zu Boden und musste medizinisch versorgt werden. Im Anschluss wurde der 52-Jährige von Rettungskräften zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Piaggio war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 EUR. Die Straße Am Clef war in Höhe der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Barmen gesperrt. (an)

