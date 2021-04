Polizei Wuppertal

POL-W: W- Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Schwelmer Straße

Wuppertal (ots)

Der 76 jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Suzuki Vitara die Schwelmer Straße in Richtung Osten. In Höhe der Hausnummer 38 bremste er aufgrund einer rot zeigenden LZA ab. Ein 39 jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW Golf die Schwelmer Straße in entgegengesetzter Richtung. Vor diesem stand bereits ein verkehrsbedingt wartender PKW an der Lichtzeichenanlage.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 39jährige Fahrzeugführer an dem Wartenden vorbei in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem 79jährigen Fahrer des Suzuki. Durch den Aufprall prallte der Suzuki seinerseits auf einem verkehrsbedingt wartenden weiteren PKW.

Durch den Zusammenprall wurden der 39jährige Fahrzeugführer und seine Begleiterin offenbar leicht verletzt und zur Überprüfung dem Heliosklinikum zugeführt.

Es enstand ca. 25 000 Euro Sachschaden an den beteiligten PKW.

Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Führerschein des 39jährigen Fahrers wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell