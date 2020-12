Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zusammenstoß mit Überholer

Gem. Gutenberg, L239Gem. Gutenberg, L239 (ots)

Am Samstag, 05.12.2020, gegen 17.28 Uhr befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem silbernen VW die L 239 aus Richtung Hargesheim in Richtung Gutenberg. Nach einer Rechtskurve überholte ein entgegenkommender PKW ein vorausfahrendes Fahrzeug. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der VW-Fahrer in den Straßengraben aus. Trotz des Ausweichmanövers berührten sich die beiden linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Der VW fuhr sich im Straßengraben fest und musste abgeschleppt werden. Der Überholer setzte seine Fahrt unerkannt fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

