Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zwei parallele Versammlungen auf dem Kornmarkt

Bad KreuznachBad Kreuznach (ots)

Am 05.12.2020 fanden zwischen 14.00 Uhr bis 16:30 Uhr auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach eine angemeldete Versammlung der sogenannten Querdenker statt. Erstmalig hatte aber auch zeitgleich die LinksJugend Solid Bad Kreuznach ebenfalls auf dem Kornmarkt eine Gegenkundgebung angemeldet. Um Auseinandersetzungen zwischen den konträren Gruppen zu vermeiden war die Polizei als auch das Ordnungsamt der Stadt Bad Kreuznach auf dem Kornmarkt präsent. Als Bilanz kann festgestellt werden, dass die beiden Versammlungen weitgehend problemfrei stattfinden konnten. Bei der Versammlung der Querdenker mussten die Ordnungskräfte zwar mehrfach bei einzelnen Teilnehmern auf die Einhaltung der Regeln hinwirken, insgesamt wurden die Versammlungsauflagen aber in beiden Veranstaltungen eingehalten. Gegen drei Personen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, da diese keine, bzw. unzureichende Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Ein Versammlungsteilnehmer musste daher auch aus der Versammlung ausgeschlossen werden, da er sich weigerte, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

