POL-NI: Müllablagerung

(ne) Ein aufmerksamer Goldbecker bemerkte am Samstag, 19.06.2021 gegen ca. 11:45 Uhr, auf dem dortigen Festplatz an der Schevelsteiner Straße in Goldbeck mehrere unerlaubt abgelagerte Müllsäcke mit Schaumstoffen.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450 entgegen.

