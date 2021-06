Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Rinteln (ots)

(ne) In Krankenhagen auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Extertalstraße kam es am Samstag, 19.06.2021 um 09:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem 34-jährigen Pedelecfahrer aus Rinteln. Eine 51-jährige Kalletalerin übersieht beim Aussteigen aus ihrem VW den seitlich an ihrem Pkw vorbeifahrenden Radfahrer. Dieser versucht noch der sich öffnenden Autotür auszuweichen und kommt hierbei zu Fall und wird dadurch leicht verletzt. Sachschaden am Pedelec ca. 250,00 Euro.

