Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Diebstähle, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Einbrüche

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen drang ein Einbrecher gewaltsam in ein Geschäft in der Bahnhofstraße ein. Er durchsuchte mehrere Schränke entwendete aber nach bisherigen Feststellungen wohl nichts. Unweit entfernt brach vermutlich derselbe Täter in ein weiteres Geschäft, diesmal in der Stadelgasse, ein. Auch hier suchte er nach Wertsachen und entwendete schließlich Bargeld. In beiden Fällen verursachter der Einbrecher jeweils rund 1000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen-Oberalfingen: Katalysatoren entwendet

Diebe begaben sich zwischen Montag und Donnerstag auf ein frei zugängliches Betriebsgelände Am Mittelbach, bauten an drei zum Verkauf stehenden Fahrzeugen die Katalysatoren aus und entwendeten diese. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Aalener Straße wurde zwischen Donnerstagvormittag und Freitagvormittag ein Ford Galaxy beschädigt. Hinweise auf den Verursacher, der rund 2000 Euro Schaden hinterließ, werden ebenfalls vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegengenommen.

Bopfingen: Einbruchsversuch

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde an einem Gebäude eines Betriebes in der Hauptstraße die Flügeltüre gewaltsam aufgedrückt. Anschließend versuchte der Unbekannte die verschlossene Metalltüre zum Verkaufsraum aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Wetzgau: Unfallflucht mit verletzter Frau

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkws bog am Freitag gegen 11.15 Uhr im Bereich des Himmelgartens auf einen Parkplatz ein. Dabei übersah er eine mit ihrem E-Scooter entgegenkommende 66 Jahre alte Frau. Diese leitete eine Gefahrenbremsung ein, kam dabei aber zu Fall und verletzte sich im Gesicht. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin. Die leicht verletzte Frau wurde schließlich von zwei Passantinnen umsorgt. Hinweise auf den schwarzen Pkw werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell