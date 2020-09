Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Junger Bussard in misslicher Lage, Feuerwehreinsatz, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Fichtenberg: Feuerwehreinsatz

Kurz nach 6:00 Uhr am Freitagmorgen ging ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein, dass es in einem Wohnhaus in der Straße Am Viechberg. Zu offenem Feuer kam es hierbei nicht. Offenbar war ein Gegenstand auf dem eingeschalteten Herd liegen gelassen worden, welches zu starker Rauchentwicklung führte. Sachschaden entstand nicht.

Gaildorf: Schilder verbogen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 10:00 Uhr neu angebrachte Schilder an einem Holzsteg an der Kirchstraße verbogen und dadurch beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 071971 95090.

Obersontheim: Junger Bussard aus misslicher Lage befreit

Die Feuerwehr Obersontheim musste am Freitagmorgen kurz vor 10:00 Uhr mit einem Fahrzeug und vier Kräften ausrücken, um in der Gartenstraße einen jungen Bussard aus einer unglücklichen Lage zu befreien. Der Greifvogel steckte hier auf dem Balkon eins Hauses fest und konnte sich allein nicht mehr befreien. Die Feuerwehrleute konnten den Vogel unverletzt befreien.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell