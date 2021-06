Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen beim Freibad Hoya

SG Hoya setzt Belohnung aus

Hoya (ots)

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag ist es erneut zu einem widerrechtlichen Betreten des Freibades in Hoya gekommen. In diesem Fall sind u.a. Baustellenschilder und Bierkisten von bislang unbekannten Eindringlingen hinterlassen worden. Die Täter überstiegen den Zaun im Bereich der Skaterbahn, bzw. in einem anderen Fall das Vordach des Eingangsbereiches, um mutwillige Zerstörungen vorzunehmen. Bierflaschen wurden im Kassenbereich auf dem Pflaster zerschlagen. In den bisherigen Fällen wurde Anzeige erstattet und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Samtgemeinde hat Strafantrag gestellt. Da sich die Vorfälle zu häufen scheinen, hat die Samtgemeinde Hoya sich nun entschlossen, eine Belohnung von 250 Euro für Hinweise auszusetzen, die zur Ergreifung von Tätern führen. Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Bereich des Schwimmbades wahrgenommen haben, werden gebeten, sich direkt bei der Polizei Hoya zu melden. Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch sind keine Kavaliersdelikte. Es handelt sich hierbei um Straftaten, die jeweils mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden können. (sch)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell