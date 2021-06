Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Fahrradstreife der Polizei Nienburg klärt über Risiken auf

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(KEM) Vergangenen Samstag, 19.06.2021, von 09.30 Uhr bis 15.30 Uhr waren Angehörige des Präventionsteams der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg mit dienstlichen Fahrrädern auf Fahrradstreife im Auftrag für mehr Verkehrssicherheit unterwegs.

Der Verkehrssicherheitsberater Tobias Büsing sowie der Kontaktbeamte Volker Conrad klärten bei strahlendem Sonnenschein zunächst am Spargelbrunnen in Nienburg und später auf dem Weserradweg zahlreiche Radfahrende über Gefahren für Radfahrende im Straßenverkehr auf. Mit Uniform und Helm ausgerüstet waren sie bereits von weitem gut sichtbar und hinterließen einen durchweg positiven Eindruck. Sie verteilten dabei auch knapp 50 Flyer mit Hinweisen zum "Toten Winkel". Die Kommunikation "Auf Augenhöhe" kam bei Jung und Alt gut an und soll den Sommer über regelmäßig fortgesetzt werden.

Die Fahrradstreife beruhte auf dem landesweiten Verkehrssicherheitstag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR), von dem auch die verteilten Flyer zur Verfügung gestellt wurden. Die Flyer lassen sich seitlich aufklappen und veranschaulichen so den Sichtbereich sowie den "Toten Winkel", also die gefährlichen Zonen für Fußgänger und Zweiradfahrende, neben Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell