Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Betrunkene Autofahrerin leistete Widerstand-. Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte und dankt den couragierten Zeugen

Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Eine 21-jährige deutsche Autofahrerin aus Geldern muss nun mit einigen Strafanzeigen rechnen. Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie die junge Frau am Mittwoch, gegen 21:55 Uhr auf dem Südring in Richtung St. Tönis mit ihrem Auto deutliche Schlangenlinien fuhr. Zuvor war die Autofahrerin den Zeugen bereits in Vorst aufgefallen. Durch den Kreisverkehr Hauptstraße / Am Neuenhaushof soll die junge Fahrerin falsch herum weiter in Richtung St. Tönis gefahren sein. Sie kam -nach Zeugenangaben- wiederholt von der Fahrbahn ab und geriet zudem mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Beinaheunfall mit einem entgegenkommenden Auto gekommen sein soll. Den Zeugen gelang es letztendlich auf dem Südring, die Autofahrerin zum Anhalten zu bewegen. Die Zeugen nahmen der Frau die Fahrzeugschlüssel ab und informierten die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass das Fahrzeug der Geldenerin erheblich beschädigt war. Es wies frische Unfallschäden auf. Wo die Frau den Unfall verursacht hat, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Autofahrerin zeigte sehr deutliche Ausfallerscheinungen. Sie war offensichtlich erheblich alkoholisiert und ein Drogenvortest zeigte zudem an, dass sie vermutlich unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde die junge Frau zunehmend aggressiv, sie bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte fortlaufend. Zudem schlug und trat sie die einschreitenden Beamten, die jedoch unverletzt blieben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten um Mithilfe: Wer kann Angaben zu der Fahrt der jungen Frau machen? Ist jemand durch sie gefährdet worden? Wo sind seit gestern Abend an Autos, Bäumen oder Wänden Schäden aufgefallen, die auf eine Kollision hindeuten könnten? Vermutlich blieben am Unfallort auch Teile von Pkw-Abdeckungen zurück. Wer kann Angaben zu einer Unfallstelle machen? Hinweise bitte an die Rufnummer 02162/377-0./ah (533)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell