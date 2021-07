Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Zeit von Donnerstag 23.14 Uhr bis Freitag 14.49 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter an die Rückseite eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße Am Vehling in Willich-Schiefbahn. Sie hebelten die Terrassentüre auf und durchsuchten im Haus die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde steht derzeit noch nicht fest. Ein Zeuge berichtete von einem verdächtigen weißen PKW VW Golf, der am Donnerstag gegen 23.14 Uhr in unmittelbarer Nähe des Hauses anhielt. Der Fahrer verblieb im Fahrzeug, während sich der Beifahrer dem Haus näherte. Als der Zeuge mit seiner Taschenlampe in Richtung des ausgestiegenen Mannes leuchtete, flüchtete dieser über das Grundstück in unbekannte Richtung. Der VW Golf fuhr in Richtung Schiefbahn Innenstadt davon. Weitere Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (538)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell