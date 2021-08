Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Wohnmobil in der Adlerstraße entwendet

Bad Segeberg (ots)

In der Adlerstraße in Rellingen ist es in der vergangenen Nacht (24./25.08.2021) zum Diebstahl eines Wohnmobils von einem Stellplatz gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen entwendeten Unbekannte das silberfarbene Wohnmobil zwischen 23:00 Uhr am Dienstagabend und 10:00 Uhr am Mittwochvormittag.

Es handelt sich um ein Wohnmobil des Herstellers Bürstner auf der Basis eines Fiats. Das Fahrzeug ist circa vier Jahre alt und verfügte zur Tatzeit über Pinneberger Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg bittet um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell