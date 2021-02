PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher erfolglos +++ Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Einbrecher am Werk - Schaden an Eingangstür, Liederbach am Taunus, Taunusstraße, Freitag, 12.02.2021 bis Montag, 15.02.2021

(jn)Im Tatzeitraum zwischen vergangenem Freitag und Montag haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in Liederbach einzubrechen. Den Spuren am Tatort in der Taunusstraße zufolge betraten die Einbrecher das Grundstück und machten sich gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen. Anschließend ließen die Täter von weiteren Eindringversuchen ab und flüchteten mit leeren Händen. Es entstand ein dreistelliger Sachschaden.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Zeugen nach Unfallflucht gesucht,

Liederbach am Taunus, Eichkopfallee, Dienstag, 16.02.2021, 11:10 Uhr bis 11:20 Uhr

(jn)Am Dienstagvormittag ereignete sich im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Mercedes beschädigt worden ist. Die Geschädigte hatte ihren grauen Benz um 11:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Eichkopfallee abgestellt und bei ihrer Rückkehr - ca. zehn Minuten später - Beschädigungen an der Fahrzeugseite festgestellt. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Vom Unfallverursacher fehlte indes jede Spur.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet mögliche Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell