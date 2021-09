Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Brand eines PKW

Am Sonntag, dem 05. September 2021, geriet gegen 01.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache Im Meerkamp ein schwarzer PKW VW Fox eines 53-Jährigen aus Goldenstedt in Brand. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goldenstedt gelöscht. Am brandbetroffenen PKW entstand Totalschaden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

Vechta - Brand zweier Mülltonnen

Am Sonntag, 05. September 2021, gerieten gegen 16.10 Uhr in der Driverstraße zwei hinter einem dortigen Mehrfamilienhaus befindliche Mülltonnen in Brand. Das Feuer konnte durch den Brandentdecker, einen 41-Jährigen aus Vechta, mittels Wasser gelöscht werden. Die Mülltonnen wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 05. September 2021, kam es gegen 06.15 Uhr in der Oyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Vechta 01 bog mit seinem Pkw in Vechta von der Eschstraße nach links auf die Oyther Straße ab. Dabei verlor er vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Zigarettenautomaten. Der 19-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kehrte aber nach ca. 20 Minuten zurück. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Die entstandene Schadenshöhe wurde mit 2100,-- Euro beziffert.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, dem 05. September 2021, wurde gegen 22.55 Uhr in der Von-Siemens-Straße ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne festgestellt, welcher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Dem Probanden wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 32-Jährige die eingesetzten Beamten. Diesbezüglich wurde ein gesondertes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 05. September 2021, kam es gegen 17.40 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 40-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Velbert beabsichtigte, mit seinem PKW von der Dinklager Straße nach links auf die Autobahnauffahrt der BAB A1 in Fahrtrichtung Osnabrück aufzufahren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 21-jährigen Motorradfahrer aus Bersenbrück. Dieser musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen und kam mit seinem Krad zu Fall. Der Motorradfahrer und seine 18-jährige Sozia aus Neuenkirchen bei Bramsche wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An dem verunfallten Krad entstand Sachschaden.

Damme - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 05. September 2021, kam es gegen 16.30 Uhr auf der Lembrucher Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 62-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Damme befuhr mit seinem PKW die Lembrucher Straße in Richtung Osterfeine. An der Einmündung in die Straße Bokern wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen 40-jährigen Pedelec-Fahrer aus Damme, welcher auf dem dortigen Radweg die Straße bevorrechtigt kreuzte. Der Pedelec-Fahrer leitete vor dem PKW des 62-Jährigen eine Gefahrenbremsung ein, woraufhin er stürzte und sich leicht verletzte. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 300,-- Euro.

Damme - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Am Sonntag, dem 05. September 2021, um 03.10 Uhr, begegneten sich zwei Fahrradfahrer, ein 36-Jähriger aus Damme und ein 17-Jähriger aus Damme, auf dem Radweg an der Steinstraße. Hierbei touchierten sich vermutlich die Lenker der Fahrradfahrer und beide kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. Da beide Beteiligten unter dem Einfluss von Alkohol standen, wurden ihnen Blutproben entnommen. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von 170,00 EUR.

Damme - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 03. September 2021, um 10.50 Uhr, befuhr eine 68-Jährige aus Damme die Osterdammer Straße mit einem PKW und beabsichtigte, die Kreuzung an der Wiesenstraße zu überqueren. Hierbei übersah sie eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme, welche die Wiesenstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei die 30-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert wurde. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.800,00 EUR.

