Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 03. September 2021, zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr, kam es an der Außenanlage eines Geflügelbetriebes im Garreler Weg zu einer Verkehrsunfallflucht: Der rechte Torflügel eines Metalltores der umfriedeten Geflügelanlage wurde auf unbekannte Art und Weise beschädigt. An der Örtlichkeit kommt es des Öfteren vor, dass dies durch große Fahrzeuge für Wendemanöver genutzt wird. Am Torflügel war weißer Lackabrieb ersichtlich. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 750,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Montag, 06. September 2021, kam es um 14.15 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 39-Jährige aus Friesoythe befuhr mit ihrem PKW die Burgstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In ihrem Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auch ihr 4-jähriges Kleinkind. Als sie nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, wurde sie von einem von links kommenden 46-jährigen Fahrzeugführer aus Friesoythe übersehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden an beiden PKW in Höhe von insgesamt 1500,-- Euro. Die 39-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 4-Jährige wurde durch seinen Vater in eine Kinderklinik gebracht.

Friesoythe OT Altenoythe - Buntmetalldiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 05. September 2021, 00.00 Uhr, und Montag, 06. September 2021, 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Kellerdamm vier Kuper-Fallrohre von einem leerstehenden Wohnhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Saterland - Diebstahl eines E-Bikes

Am Samstag, 04. September 2021, zwischen 03.00 Uhr und 04.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das silberne FLYER Herrenfahrrad, Modell: Gotour6 7.03 eines 57-Jährigen aus dem Strücklingen. Die Reifengröße beträgt 28 Zoll, Felgen, Schutzbleche und Sattel sind schwarz, die Lenkergriffe grau. Das Fahrrad verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung und zwei Spiegel. Auf dem Gepäckträger war zudem ein Fahrradkoffer angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (04498) 923770 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Montag, 06. September 2021, kam es gegen 14.15 Uhr auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 87-Jähriger aus Barßel befuhr mit seinem PKW die Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Lange Straße. Im Streckenverlauf kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW eines 54-Jährigen aus Heidenheim. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000,-- Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 06. September 2021, wurde gegen 15.10 Uhr in der Garreler Straße ein 15-jähriger Führer eines Kleinkraftrades aus Garrel kontrolliert, welcher sein Fahrzeug mit einer konstanten Geschwindigkeit von 55 km/h im öffentlichen Verkehrsraum führte. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Erziehungsberechtigten wurden informiert und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

