Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 06. September 2021, zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter das Spiegelglas des linken Außenspiegels eines in der Münsterstraße geparkten PKW VW Multivan eines 40-Jährigen aus Goldenstedt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Schützenhaus

In der Zeit zwischen Sonntag, 05. September 2021, 19.00 Uhr, und Montag, 06. September 2021, 09.50 Uhr, kam es Am Schützenplatz zu einem Einbruchdiebstahl in das Schützenhaus der St. Hubertus Schützenbruderschaft Hagen: Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Elektrowerkzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Tuning

Im Zuge einer Verkehrskontrolle, welche am Montag, 06. September 2021 um 19.40 Uhr An der Propstei am PKW einer 18-Jährigen aus Vechta durchgeführt wurde, ergab sich der Verdacht, dass an der Abgasanlage des Fahrzeugs Manipulationen vorgenommen worden sein könnten. Das Fahrzeug wurde mit Einverständnis des 46-jährigen Halters aus Vechta sichergestellt und abgeschleppt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. September 2021, zwischen 17.00 Uhr und 20.45 Uhr, kam es in der Grafenhorststraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr beim Ein- oder Ausparken mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß abgeparkten schwarzen PKW Daimler smart for four einer 25-Jährigen aus Lohne und verursachte Sachschaden an der Heckschürze des betroffenen PKW. Zur konkreten Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die Art der Beteiligung und Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Handys

Am Samstag, 04. September 2021, zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Spielcasino in der Lindenstraße das blau-metallic-farbene Mobiltelefon Redmi, Typ Note 9 Pro, eines 60-Jährigen aus Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Montag, 06. September 2021, kam es um 16.10 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 35-Jähriger aus Lohne fuhr mit seinem PKW auf der Dinklager Straße stadtauswärts. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens übersah er den vor ihm fahrenden, bremsenden PKW einer 48-Jährigen aus Rieste. Es kam zum Unfall. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW der Riesterin auf den vorausfahrenden PKW eines 56-Jährigen aus Lohne geschoben. Die Riesterin, sowie die 57-jährige Beifahrerin des 56-Jährigen wurden leicht verletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. September 2021, kam es gegen 16.55 Uhr auf der Dinklager Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 68-Jähriger aus Lohne befuhr mit seinem PKW die Dinklager Landstraße in Richtung Dinklage. Ein bislang unbekannter Treckerfahrer fuhr mit einem Traktor in entgegengesetzter Richtung. Ausgangs der Autobahnbrücke über die A1 geriet der Trecker auf die linke Fahrspur. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem PKW des 68-Jährigen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 800,-- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Visbek - Diebstahl von Bargeld

Am Montag, dem 06. September 2021, zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Rechterfelder Straße und entwendeten Bargeld aus einer Geldbörse, welche sich in einer Umhängetasche der 70-jährigen Geschädigten befand. Durch die Anzeigeerstatterin selbst konnten keine Täterhinweise gegeben werden, da diese zum Tatzeitpunkt draußen Gartenarbeiten verrichtete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen.

Bakum - Verstoß Kraftfahrzeugsteuergesetz

Am Mittwoch, 01. September 2021, wurde um 10.45 Uhr Auf der Horst ein 24-Jähriger Verkehrsteilnehmer aus Lohne einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sein im Ausland zugelassener PKW in Deutschland zulassungs- und steuerpflichtig wäre, da der 24-Jährige bereits seit 2020 in der BRD wohnhaft ist. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Montag, 06. September 2021, kam es um 07.50 Uhr in Ossenbeck zu einem Verkehrsunfall: Eine 53-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden befuhr mit ihrem PKW die Straße Ossenbeck in Fahrtrichtung Damme. Im Streckenverlauf kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte leicht die Schutzplanke. Der PKW war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2500,-- Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 05. September 2021, 21.00 Uhr, und Montag, 06. September 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Straße Astrup zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Durchfahren einer Rechtskurve den Zaun eines landwirtschaftlichen Betriebes und eines Bachlaufs. Der Unfallverursacher flüchtete danach in unbekannte Richtung. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

