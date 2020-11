Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer ins Krankenhaus gebracht

ParchimParchim (ots)

In Parchim ist ein Fahrradfahrer am Montagmorgen im lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Der 60-jährige deutsche Mann soll ersten Informationen zufolge auf einem Gehweg gestürzt sein und dann das Bewusstsein verloren haben. Eintreffende Sanitäter und ein Notarzt mussten den Mann wiederbeleben, bevor er schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Die Polizei schließt zunächst nicht aus, dass ein akutes gesundheitliches Problem zum Sturz des Fahrradfahrers führte.

