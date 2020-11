Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrerin nach Unfall gestellt

BandenitzBandenitz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden am Samstagabend in Schwerin hat die Polizei wenig später auf der BAB 24 bei Bandenitz die mutmaßliche Unfallverursacherin gestellt. Die 50-jährige Autofahrerin wies zum Zeitpunkt der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,66 Promille auf. Sie soll zuvor an einer Ampelkreuzung rückwärts gegen einen anderen PKW gestoßen und dann davongefahren sein. Der Fahrer des beschädigten PKW fuhr der flüchtigen Frau anschließend hinterher und meldete sich telefonisch bei der Polizei. Kurze Zeit später hatte die Polizei das in Schlangenlinien fahrende Auto auf der Autobahn entdeckt und es angehalten. Gegen die deutsche Frau ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet worden. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher.

