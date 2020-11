Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Sprengung eines Geldautomaten- Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Neustadt-GleweNeustadt-Glewe (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Schleswig-Holstein in der Nacht zum Freitag (Auskünfte hierzu erteilt das LKA Schleswig- Holstein unter der 0431-16041119)fandet die Polizei derzeit nach den flüchtigen Tätern, die offenbar in Mecklenburg- Vorpommern auf der Flucht sind. Die Polizei hatte im Zuge der Fahndung gegen 03 Uhr das mutmaßliche Fluchtauto auf der BAB 24 bei Wöbbelin festgestellt und es verfolgt. Der betreffende PKW verließ daraufhin die Autobahn und flüchtete über Nebenstraßen in Richtung Neustadt-Glewe. Kurz vor Neustadt-Glewe durchbrach das Fluchtauto eine Polizeisperre. In diesem Zusammenhang kam es zur Schussabgabe in Richtung des Fluchtwagens, der seine Fahrt jedoch weiterhin fortsetzte. Wenig später wurde der Polizei, die zwischenzeitlich mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz kam, ein brennender PKW in der Ortslage Neustadt-Glewe gemeldet, bei dem es sich offensichtlich um das Fahrzeug der Täter handelt. Die Täter sind seither in diesem Bereich auf der Flucht. Die Polizei hat im Zuge der Fahndung derzeit alle verfügbaren Streifenwagen im Einsatz. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wird von mindestens zwei flüchtigen Tätern ausgegangen. Die Polizei bittet darum, verdächtige Personen, die in diesem Bereich festgestellt werden, sofort über den Notruf der Polizei: 110 zu melden. Keinesfalls sollte man sich den flüchtigen Tätern nähern oder versuchen, sie anzusprechen oder festzuhalten.

