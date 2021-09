Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- illegale Müllablagerung

Am Samstag, 04. September 2021, stellten Anwohner der Straße "Zur Mühle" in Bakum, am dortigen Waldrand, eine illegale Müllablagerung fest. Bislang unbekannte Täter hatten offensichtlich dort ihren Sperrmüll und einen Kinder-Scooter entsorgt. Zeugen, die Angaben über die Herkunft des Abfalls machen können- oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bakum zu melden, Tel.: 04446-959710

