POL-PPWP: Brücke beschmiert und Zaun beschädigt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Schmierfinken haben in Hochspeyer eine Brücke in der Rotentalstraße verunstaltet. Mit grüner Farbe sprühten sie Zahlen und eine Ziffern-Buchstabend-Kombination auf die Steine. Festgestellt wurde das Graffiti am Sonntagnachmittag; die genaue Tatzeit ist unklar.

Darüber hinaus wurde an einem Grundstückszaun, der an die Brücke angrenzt, eine Beschädigung entdeckt. Ein Zusammenhang mit der Graffiti-Schmiererei kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, denen in den vergangenen Tagen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

