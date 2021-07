Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Personenkontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Am Marienplatz hat die Polizei am Mittwochabend eine Personengruppe kontrolliert. Die fünf Männer und eine Frau hielten sich an dem Treppenaufgang, vor dem Eingang der Marienkirche, auf. Bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten mehrere Päckchen mit insgesamt 12 Gramm Marihuana, ein Tütchen mit Amphetamin und ein kleiner Brocken Haschisch. Den 22- bis 25-Jährigen wurde daraufhin der Vorwurf des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erläutert und sie als Beschuldigte belehrt. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell