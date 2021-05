Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Goslar: Diebstahl von Baumaschinen

Goslar (ots)

In der Zeit von Montag, 10.05.21, 16.00 Uhr und Dienstag, 11.05.21, 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über ein aufgestelltes Gerüst in ein Alten- und Pflegeheim in der Martin-Luther-Str. ein. Aus einem als Baustelle eingerichteten Bereich entwendeten sie Baumaschinen im Wert von mehreren Hundert Euro.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bittet nun Personen, die im Tatzeitraum, insbesondere in der Nacht von Montag auf Dienstag evtl. tatrelevante Beobachtungen im Bereich Martin-Luther-Str., Reiseckenweg und Okerstr. gemacht haben, sich bei der Polizei Goslar unter 05321 /3390 zu melden.

Lüdke, KHK

