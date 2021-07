Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen für zwei Unfallfluchten gesucht

Kaiserslautern (ots)

Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am Mittwoch gemeldet worden. Aus der Turnerstraße ging am Morgen eine Anzeige ein. Hier wurde gegen 7:30 Uhr die vordere Stoßstange eines weißen VW Polo beschädigt. Der Fahrer des Wagens parkte in Höhe des Anwesens Nummer 32. Eine Anwohnerin hörte einen lauten Knall und sah eine dunkle Limousine in Richtung Carl-Schurz-Straße davon fahren. Aus der Hellmut-Hartert-Straße ging am Vormittag eine Anzeige ein. Der Fahrerin eines roten BMWs hatte ihren Wagen am Dienstag gegen 8:30 Uhr auf ihrem gemieteten Parkplatz abgestellt. Als sie am Mittwoch um 11:30 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der hinteren Fahrerseite. Vermutlich hat der unbekannte Verursacher den BMW beim Ein- oder Ausparken gestreift. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

