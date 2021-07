Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe brechen in Vereinsheim ein - Polizei bittet um Hinweise

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe sind in der Morbacher Straße in ein Vereinsheim eingebrochen. Irgendwann zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag brachen sie in das Gebäude ein. Sie stahlen Lebensmittel, Bargeld, zwei Freischneider, einen Benzinkanister und eine Gefrier-/Kühlkombination. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Täter den Kühlschrank mit einer Sackkarre abtransportierten. Der Gesamtschaden wir auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

