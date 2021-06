Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen und Waffen sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Weil er im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln, ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Die Wohnung des 22-jährigen Mannes wurde am Mittwoch durchsucht. Dabei konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.

Der 22-Jährige war in den vergangenen Monaten immer wieder bei Kontrollen aufgefallen, weil er Drogen bei sich hatte. Eine Durchsuchung seiner Wohnung wurde beantragt und konnte am Mittwochvormittag vollstreckt werden. In den Räumen wurden an verschiedenen Stellen Betäubungsmittel, Konsum- und Handelsutensilien, Waffen und Munition gefunden. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte rund 600 Gramm Marihuana, Amphetamin und Ecstasy-Tabletten, zwei Schreckschuss- und Gasdruckwaffen samt Munition sowie ein Messer sicher.

Darüber hinaus befanden sich im Besitz des Mannes mehrere EC-Karten, die nicht auf ihn ausgestellt sind. Die Ermittlungen hierzu, ob es sich möglicherweise um gestohlene oder unterschlagene Karten handelt, dauern an.

Der 22-Jährige wurde nach seiner Festnahme dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Der Beschuldigte machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ein bereits erlassener Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr wurde bestätigt und der Mann anschließend ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht. |cri

