Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Zeugen geben Hinweis

Kaiserslautern (ots)

Einer 72-Jährigen wird vorgeworfen, am Dienstagnachmittag in der Martin-Luther-Straße mit ihrem Auto einen Stadtbus gestreift zu haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht. Als die Frau kurz nach 16 Uhr an dem Bus vorbeifuhr, touchierte sie das Heck des Fahrzeugs. Ohne Anzuhalten fuhr sie weiter. Am Bus entstand Sachschaden. Zeugen merkten sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin. Sie konnte von der Polizei zu Hause angetroffen werden. Gegenüber den Beamten war die 72-Jährige geständig. Den Unfall hatte sie bemerkt. Die Seniorin blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell