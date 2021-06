Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Am Wegfahren gehindert

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Eine Autofahrerin soll am Dienstagvormittag in der Hochspeyerer Straße eine andere daran gehindert haben, mit ihrem Wagen von einem Tankstellengelände zu fahren. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen blockierte die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug das Auto der 32-Jährigen, obwohl die Frau erkennbar wegfahren wollte. Erst als sie ihren Tank- und Zahlvorgang beendete, habe sie der 32-Jährigen Platz gemacht. Auf ihr Verhalten angesprochen, sei die Unbekannte ausfällig geworden. Sie beschimpfte und beleidigte die 32-Jährige. Während die Geschädigte die Polizei verständigte, fuhr die Unbekannte mit ihrem Auto, einem Opel Vectra, weg. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Nötigung und Beleidigung. Zeugen, die Hinweise zu der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

