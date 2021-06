Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erpressung angezeigt

Kaiserslautern (ots)

Eine Erpressung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagabend angezeigt. Wie der 52-Jährige angab, war er auf einer Videoplattform in den sozialen Netzwerken von einer unbekannten Frau kontaktiert worden. Im weiteren Verlauf des Chats forderte die Unbekannte ihn auf, sich bei einem anderen Messenger-Dienst zu registrieren, was der Mann auch tat. Als die Frau sich dann aber bei einem Videochat auszog und ihn zu sexuellen Handlungen aufforderte, beendete der 52-Jährige nach eigenen Angaben den Chat. Daraufhin drohte die Unbekannte, das Video zu veröffentlichen. Der Mann ging trotzdem nicht auf die Forderung ein, sondern wandte sich an die Polizei. Die Ermittlungen nach der Täterin laufen. |cri

