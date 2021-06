Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer tödlich verunglückt

Kaiserslautern (ots)

Ein 36-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Autounfall in der Otterberger Straße ums Leben gekommen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam der Mann gegen 17:30 Uhr auf der Strecke zwischen dem Freibad Waschmühle und Morlautern mit einem silbergrauen Opel Corsa von der Straße ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und blieb an einem Grundstückszaun stehen. Notarzt und Sanitäter kümmerten sich um den schwer verletzten Fahrer. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, der Mann verstarb an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs und der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. Das Auto wurde abgeschleppt und ist sichergestellt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 4.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Otterberger Straße bis etwa 20 Uhr vollgesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten oder denen am frühen Abend ein silbergrauer Opel Corsa aufgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

