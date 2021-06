Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Handyshop

Kaiserslautern (ots)

Ein Handy-Geschäft in der Spittelstraße ist in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern geworden. Vermutlich übers Wochenende drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Laden ein.

Am Montag fiel auf, dass im hinteren Bereich ein Fenster aufgehebelt wurde und aus der Auslage im Schaufenster mehrere Handys verschwunden sind. Außerdem wurden vier Pakete geöffnet und durchsucht. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen, denen zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell