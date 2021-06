Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbürokratische Hilfe

Kaiserslautern (ots)

Ganz unbürokratisch haben Polizei und Stadt Kaiserslautern am Montagnachmittag einer Seniorin im Stadtgebiet geholfen, die sich in einer misslichen Lage befand. Die Dame hatte sich aus Versehen aus ihrer Wohnung ausgesperrt und kam nicht mehr hinein. Ein städtischer Mitarbeiter wurde darauf aufmerksam und informierte die Polizei.

Zusammen mit einer Streife konnte er helfen: Er parkte sein Fahrzeug nah am Gebäude und kletterte mit Hilfe eines Polizeibeamten über das Fahrzeugdach zum geöffneten Küchenfenster im ersten Obergeschoss. Von dort konnte er in die Wohnung steigen und die Tür von innen öffnen - so dass die Seniorin wieder in ihre Räume kam... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell