FW-BO: Zwei PKW-Brände in der Innenstadt

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Bochumer Innenstadt fast zeitgleich zu zwei PKW-Bränden. Der erste Einsatz wurde der Leitstelle um 03.04 Uhr gemeldet. An der Haldenstraße der brannte ein PKW auf einem Parkplatz in voller Ausdehnung. Der Brand drohte auf zwei weitere PKW überzugreifen. Mit einem Strahlrohr konnten die Einsatzkräfte der Innenstadtwache die Flammen schnell unter Kontrole bringen, dennoch wurden die beiden angrenzenden PKW durch Flammen und Hitze beschädigt.

Nur wenige Minuten später, um 03.11 Uhr, wurde ein weiterer PKW Brand gemeldet, dieses mal an der Schmechtingstraße. Auch hier brannte ein abgestellter PKW in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen, sodass ein Übergreifen auf weitere PKW verhindert wurde. Da es sich bei dem PKW um ein Elektrofahrzeug handelte, musste der Wagen anschließend durch ein Spezialunternehmen abtransportiert werden. Auch bei diesem Einsatz wurden zwei benachbarte Fahrzeuge durch den Brand beschädigt.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

