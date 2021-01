Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbrüche

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montagabend (25.01.), 20.15 Uhr, und Dienstagmorgen, 06.40 Uhr, in zwei nebeneinanderliegende Gebäude an der Rheiner Straße eingestiegen. Die Täter sind dabei in ein Seniorenzentrum und ein Therapiezentrum eingestiegen. Wie die Täter in das Seniorenzentrum gelangten, ist noch unklar. Im Gebäude verschafften sie sich Zugang zu einem Büroraum. Ob von dort etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Im Nachbargebäude, in dem sich das Therapiezentrum befindet, schlugen vermutlich dieselben Täter ein Fenster im Erdgeschoss ein. Hier sahen sie sich vermutlich in mehreren Räumen um und versuchten unter anderem, die Schubladen eines Rollcontainers aufzuhebeln. Dies misslang ihnen jedoch. Die Täter flüchteten ersten Erkenntnissen auch hier ohne Beute. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

