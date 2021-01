Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruch in Hotel, Alarm vertreibt Täter

Mettingen (ots)

Ein ausgelöster Alarm hat in der Nacht zu Dienstag (26.01.21) Einbrecher vertrieben, die zuvor in ein Hotel an der Ibbenbürener Straße eingestiegen waren. Die unbekannten Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge kurz nach Mitternacht das Toilettenfenster des Hotels auf und gelangten so ins Gebäude. Als sie in den Flur kamen, ging die Alarmanlage an. Die Täter flüchteten, ohne mit der Suche nach Diebesgut begonnen zu haben. Ein Zeuge beobachtete zum Tatzeitpunkt einen weißen Polo mit dunklem Dach - vermutlich das Fluchtfahrzeug. Eine Beschreibung der Personen gibt es nicht. Die Polizei in Ibbenbüren bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter Telefon 05451/591-4315 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell