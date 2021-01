Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Klohäuschen ausgebrannt, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Auf der Aldi-Baustelle an der Kardinal-von-Galen-Straße hat am Wochenende in der Zeit zwischen Freitag (22.01.21), 18.00 Uhr, und Montag (25.01.21), 11.00 Uhr, ein Sanitärhäuschen gebrannt. Das Klohäuschen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro. Es gibt keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Polizei in Greven nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

