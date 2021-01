Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Montag (25.01.2021) fuhr gegen 07.35 Uhr ein 31-jähriger Emsdettener mit seinem grauen 3er BMW die Hembergener Straße von Hembergen aus kommend in Fahrtrichtung B 481. Etwa 500 Meter vor der B 481 kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei wurde der linke Außenspiegel des BMW beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 600 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte die Fahrt in Richtung Hembergen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinter dem flüchtigen Fahrzeug fuhr ein weiterer Pkw. Die Insassen dieses Fahrzeugs werden, ebenso wie weitere Zeugen, gebeten, sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

