POL-EL: Lingen/Nordhorn - Versammlungen ohne nennenswerte Zwischenfälle

Lingen/Nordhorn (ots)

Am Samstag fand auf dem Lingener Marktplatz gegen 11 Uhr eine Versammlung zum Tag der Arbeit vom Deutschen Gewerkschaftsbund statt. Etwa 27 Personen nahmen an der unter Auflagen genehmigten Veranstaltung teil. Die rund einstündige Versammlung verlief störungsfrei und ohne Zwischenfälle. Auch die am Samstagabend angemeldete Kundgebung auf dem Nordhorner Marktplatz verlief ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Bei der circa einstündigen Versammlung demonstrierten rund 60 Personen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen.

